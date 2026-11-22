Oltre 200 persone, provenienti da ogni parte della Sardegna, hanno raggiunto, stamane, il Santuario Nuragico di Monte Sant’Antonio per conoscere da vicino uno dei luoghi più significativi della storia millenaria del territorio di Siligo.

L’evento è stato organizzato dalla Soprintendenza Abap per le province di Sassari e Nuoro, il Ministero della Cultura, il Caor, l'équipe di scavo e l'associazione Sardegna Terra di Nuraghi.

La grande partecipazione all’iniziativa per la promozione del patrimonio culturale, testimonia il crescente interesse verso le nostre radici e la storia locale. Riportare l'attenzione scientifica sul luogo significa restituirgli nuove prospettive di conoscenza e riconoscere il valore di un patrimonio che ha ancora molto da raccontare. Le ricerche stanno facendo emergere elementi di grande interesse, a partire dalle evidenze relative alla frequentazione prenuragica e a un megalitismo di particolare rilevanza, che testimoniano una storia molto più antica e articolata. A queste si affiancano le importanti testimonianze della civiltà nuragica, fondamentali per comprendere l'organizzazione, le conoscenze, la spiritualità e la cultura delle comunità che hanno abitato la Sardegna.

Un patrimonio di eccezionale interesse, che apre nuove prospettive di studio e arricchisce la conoscenza delle origini del territorio. L’inclusione di Monte Sant’Antonio nella Tentative List dell'Unesco, insieme agli altri 17 siti archeologici nuragici proposti dalla Sardegna, rappresenta un passaggio di grande importanza e un'opportunità per il riconoscimento internazionale del suo valore storico. La prospettiva è quella di fare di Monte Sant'Antonio un luogo sempre più centrale nella ricerca archeologica e nella divulgazione culturale, capace di attrarre studiosi e visitatori e di generare nuove opportunità per il territorio.