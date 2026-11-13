«¡Bicampeones! ¡Bicampeones!» Esultano così alcuni tifosi del Rosario Central, che hanno fatto invasione di campo al Gigante de Arroyito al termine della partita vinta per 2-0 contro l’Estudiantes de Río Cuarto sabato 7 novembre, poche ore dopo il successo del Cagliari sul Frosinone. Festeggiano quello che sarebbe il “bicampeonato”, ossia il secondo titolo consecutivo di Campeón de Liga, assegnato alla squadra che nell’anno solare colleziona più punti fra Torneo Apertura e Torneo Clausura (in Argentina le stagioni sono divise in due). C’è, però, un “leggerissimo” problema: il titolo non l’ha vinto il Rosario Central, bensì il Boca Juniors. E all’ultimo secondo.

Giocatori e tifosi del Rosario Central esultano pensando di aver vinto il campionato argentino (frame da video YouTube)

Cos’è successo? All’ultima giornata del Torneo Clausura si assegna, oltre ai piazzamenti per i playoff, il titolo di Campeón de Liga. Nella Tabla Anual, la classifica dell’anno solare, alla vigilia dell’ultima giornata la classifica è questa: Boca Juniors e Argentinos Juniors 60 punti, Rosario Central 59. Il Boca dipende da se stesso: se batte il Defensa y Justicia è campione, perché in caso di arrivo a pari punti con l’Argentinos Juniors ha una differenza reti abbondantemente favorevole. Il Rosario Central deve sperare in una sorta di miracolo, vincere la sua partita e approfittare di un doppio passo falso (basterebbe anche solo un pari) delle rivali per superarle. Ed è proprio quello che, per larghi tratti della serata, sembra avvenire.

Nella prima mezz’ora si sfila subito dalla corsa per il titolo l’Argentinos Juniors: va sotto di due gol contro l’Huracán e resta pure in dieci uomini. La partita finirà proprio 0-2 e questo fa sì che sia un duello tra Boca e Rosario Central. Questi ultimi sbloccano il risultato in chiusura di primo tempo, al 44’ con Julián Fernández, e vanno all’intervallo in testa alla classifica perché gli Xeneizes stanno pareggiando 0-0. La situazione rimane uguale fino all’86’, quando Coronel raddoppia e chiude la partita di Rosario: se il Boca non vince, il Central è campione. E quando la partita al Gigante de Arroyito finisce, alla Bombonera è ancora in corso e sullo 0-0.

Enner Valencia (a destra) esulta per il gol che ha dato al Boca Juniors il titolo di Campeón de Liga (foto Ansa) (EPA)

Qualche tifoso del Rosario Central abbozza timidi festeggiamenti, ben sapendo che sia prematuro. Molti sono incollati alla radio, come ai vecchi tempi, o allo smartphone per controllare in tempo reale il finale del Boca. Qualcuno, in tribuna, guarda gli schermi posizionati nei palchi e nelle cabine TV che trasmettono la partita. Alla Bombonera vengono assegnati sei minuti di recupero, al termine del quinto un cross innocuo da sinistra sembra facile preda del portiere ospite Borgogno. Al quale, però, sfugge il pallone in presa che rimane a disposizione appena dentro l’area, dove l’ecuadoriano Enner Valencia si avventa prima di tutti e calcia in rete. È il gol del titolo, quello che cambia la storia del campionato.

Al Gigante de Arroyito la notizia arriva in pochi secondi e porta in un attimo il mondo Rosario Central dall’estasi alla disperazione. Ángel Di María, tornato un anno fa nella squadra dove era cresciuto, è indisponibile e viene inquadrato in tribuna visibilmente scosso. Proprio l’ex juventino, dodici mesi fa, aveva ricevuto dalla federazione il titolo di Campeón de Liga in maniera molto contestata, perché era stato assegnato a campionato concluso senza che fosse originariamente previsto. Per due minuti i tifosi omaggiano comunque i giocatori, molti dei quali piangono per aver visto sfumare all’ultimo secondo la possibilità di festeggiare sul campo. Ma la storia non è finita qui.

Ángel Di María (foto Ansa) (ANSA)

A un certo punto, non si capisce bene su quali basi, comincia a spargersi la voce che il Boca Juniors non abbia vinto. Una delle ipotesi è che dei tifosi abbiano ascoltato la trasmissione di una radio locale, dove per qualche secondo è stato detto che il gol di Valencia era stato annullato. La conseguenza è il caos generale: quasi tutto lo stadio torna a gioire e gridare di gioia, gli stessi giocatori del Rosario Central iniziano a correre e saltare pensando di aver vinto. Lo fanno anche diversi tifosi, che invadono il campo e vanno a urlare davanti alle telecamere di essere campioni. Tutto questo mentre chi guarda la TV sa che invece non è successo nulla, che il Boca Juniors vince 1-0 e i telecronisti stanno spiegando che quanto sta accadendo al Gigante de Arroyito non ha alcuna relazione con la realtà. Ormai, però, la situazione è fuori controllo.

«Ci sono molti tifosi che stanno entrando in campo, però la storia dice che a essere campione è il Boca Juniors». È la frase pronunciata nella diretta di Espn, che trasmetteva la partita, mentre le immagini mostrano centinaia di sostenitori del Rosario Central esultare pensando di aver vinto il campionato. Fra i tanti, viene inquadrato uno con una radio portatile all’orecchio, che evidentemente ha capito che in realtà il titolo è andato ai rivali. Ci vogliono diversi minuti per far capire cosa sia realmente accaduto, finché la delusione (doppia, in questo caso) torna a farla da padrone. Con un risvolto sportivamente drammatico: ora, il Rosario Central dovrà giocare la Fase Final (i playoff, a partire dagli ottavi) con il peso di aver perso il campionato al 95’ e di aver creduto di averlo invece vinto.

Il Boca Juniors festeggia il titolo di Campeón de Liga (foto Ansa) (EPA)

Le immagini, ovviamente, hanno fatto il giro del mondo in breve tempo, anche perché la figuraccia dei tifosi del Rosario Central è diventata subito virale. Sui social le prese in giro si sono susseguite, così come le reazioni dei giocatori del Newell’s Old Boys (i rivali cittadini del Rosario Central) che esultano al gol del Boca Juniors. Una pagina, a suo modo, di storia del calcio argentino, da sempre ricchissimo di momenti particolari e spesso imprevedibili (come dimenticare, giusto per fare un esempio, quando il Superclásico Boca-River in finale di Libertadores venne spostato al Bernabéu di Madrid). E che, incredibilmente, aveva già avuto un precedente in Italia: il 25 aprile 2012, al Meazza, alcuni tifosi del Milan cominciarono a esultare pensando che il Cesena avesse pareggiato contro la Juventus, con cui i rossoneri si stavano giocando la Serie A punto a punto. Un gol che, a differenza di quello di Valencia alla Bombonera, non c’era mai stato.