Germania, 1932. Il nazismo si prepara a conquistare il potere. Un giorno il grande pianista Jascha Spivakovsky, ebreo, riceve uno strano messaggio: su un foglio, un pentagramma su cui sono scritte a mano alcune battute. È un passaggio del primo movimento dell’Ouverture del Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini, conosciuto come “La Tempesta”. Dopo le note, un punto esclamativo. Tanto basta perché Spivakovsky, 36enne, capisca che per lui le cose si mettono male, lasci in fretta e furia la Germania che marcia a passo d’oca verso l’illusione del Terzo Reich e si metta in salvo.

A mandargli quel messaggio in codice è Richard Strauss, il grande compositore, quasi settantenne, che decenni prima aveva messo in musica lo Zarathustra di Nietzsche. Il tempo precipita, bisogna fare in fretta. Il 30 gennaio 1933, solo pochi giorni prima della nomina a cancelliere di Adolf Hitler, Spivakovsky si imbarca per una tournée di settanta concerti in Australia e Nuova Zelanda. Sarà un grande successo: lasciatosi alle spalle l’incubo del Terzo Reich, il pianista si stabilirà a Melbourne e nel 1938 otterrà la cittadinanza australiana.

Un talento fuori dal comune

La vicenda è raccontata nelle biografie dedicate a Spivakovsky e sul suo profilo biografico ufficiale ma quei testi non sono tradotti in italiano. Chi scrive vi si è imbattuto nel modo più casuale: su Youtube, fra i commenti a un video dedicato ai celebri, struggenti ultimi quattro lieder di Strauss, ne era evidenziato uno pubblicato cinque anni fa: “Richard Strauss ha salvato la vita a mio nonno”.

Nato nel 1896 a Smela, nei pressi di Kiev, allora parte dell’Impero russo, Jascha Spivakovsky aveva mostrato fin dall’infanzia un talento musicale fuori dal comune. La famiglia si era trasferita a Berlino dopo le violenze antiebraiche che nel 1905 avevano colpito Odessa. Nella capitale tedesca il giovane pianista aveva studiato al conservatorio Klindworth-Scharwenka e si era rapidamente affermato come interprete di primo piano. Nel 1910, appena tredicenne, aveva vinto il prestigioso premio Blüthner, imponendosi all’attenzione di musicisti e critici.

Dopo la Prima guerra mondiale la sua carriera era cresciuta fino a farne uno dei pianisti più apprezzati in Europa. Negli anni Venti si era esibito con importanti orchestre e aveva formato un duo con il fratello violinista Tossy. Nel 1930, insieme al violoncellista Edmund Kurtz, aveva dato vita allo Spivakovsky-Kurtz Trio, accolto con entusiasmo dalla critica. Proprio il prestigio raggiunto nell’interpretazione del repertorio tedesco avrebbe irritato i nazisti, convinti che un musicista ebreo non potesse rappresentare autenticamente la tradizione musicale nazionale. Secondo la biografia pubblicata sul sito dedicato al pianista, i concerti di Spivakovsky furono ostacolati e la sua attività attaccata dalla stampa vicina al regime.

Il rapporto col compositore

Il rapporto con Richard Strauss risaliva al 1926: il compositore, uno dei maggiori tra Otto e Novecento, aveva ingaggiato Spivakovsky per eseguire la sua Burleske con i Wiener Philharmoniker. Nacque così un’amicizia destinata ad assumere, pochi anni dopo, un significato decisivo. Strauss ebbe un rapporto controverso con il nazismo: conservatore e nazionalista, non aderì mai al partito hitleriano ma pochi mesi dopo aver salvato l’amico, correndo grossi rischi personali, accettò la presidenza della Reichsmusikkammer, l'organismo che regolava la vita musicale nella Germania hitleriana, cercando di mantenere una posizione di compromesso con il regime. Durò poco: nel 1935 la Gestapo intercettò una sua lettera allo scrittore Stefan Zweig, che era stato suo librettista; Strauss aveva messo per iscritto le sue critiche alla politica razziale del regime, e la sua rivendicazione dell'autonomia dell'arte rispetto all'appartenenza etnica. Fu rimosso dall’incarico ma continuò a lavorare nella Germania nazista: mantenne rapporti con esponenti del regime e fu lui a comporre, nel 1936, l'inno per le Olimpiadi di Berlino. La sua preoccupazione principale era trovare un modo di convivere col Reich, anche proteggere la famiglia: la nuora Alice era ebrea e i nipoti erano considerati dalle leggi razziali di Norimberga di ascendenza ebraica. Molti dei suoi più cari amici, del resto, erano ebrei. Pagò cara la collaborazione col regime: finita la guerra faticò a riabilitarsi. Morì nel 1949 senza, a quanto si sa, raccontare a nessuno di aver aiutato Spivakovsky a salvarsi.

L’impegno di Spivakovsky

Frattanto, all’altro capo del mondo, il pianista provava a restituire il favore ottenuto: si diede da fare per trovare vie di fuga per ebrei che cercavano di lasciare la Germania, cercando anche di convincere datori di lavoro australiani a sponsorizzarne l’ingresso nel Paese, e durante la guerra partecipò a concerti di beneficenza per la Croce Rossa australiana e per le truppe alleate. Dopo il conflitto riprese l’attività internazionale, esibendosi in Europa, America, Africa e Medio Oriente. La sua fama, tuttavia, si affievolì con il passare degli anni: non aveva mai pubblicato un disco solistico commerciale e le registrazioni private realizzate in casa furono diffuse soltanto molto tempo dopo la sua morte, avvenuta a Melbourne nel 1970. Nel 2015 la pubblicazione di una parte di quei materiali riportò l’attenzione sulla sua arte, restituendo all’ascolto un interprete apprezzato per la ricchezza del suono, la precisione e la libertà espressiva.