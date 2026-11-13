La Giornata nazionale della colletta alimentare si avvicina: in Sardegna i punti vendita che aderiscono sono 174.

L’appuntamento con la solidarietà è sabato 14 novembre, e nei supermercati si troveranno i volontari e tutte le indicazioni su come si può, anche con un piccolo gesto, aiutare chi ha bisogno.

La 30ª Giornata nazionale della Colletta alimentare, che ha per tema “Gesti che costruiscono pace”, coinvolgerà oltre 12mila supermercati e più di 160mila volontari in tutta Italia, di cui oltre 30mila under 25. Gli alimenti raccolti saranno destinati a 1.793.000 persone in difficoltà, attraverso le 7.600 organizzazioni partner territoriali sostenute da Banco Alimentare.

Nel 2025 sono state donate 8.600 tonnellate di alimenti, hanno partecipato 5 milioni di italiani.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

«Tutto è cominciato nel 1995, durante una riunione a Parigi della European Food Banks Federation», racconta Marco Lucchini, segretario generale di Fondazione Banco Alimentare Onlus, in “Don Gius: storie di un incontro e di vite cambiate”, «io e Mario Amati (amico da anni) venimmo a conoscenza, dai colleghi delle Fédération Francaise des Banques Alimentarires, di un’iniziativa chiamata “Collecte Alimentaire Nationale”, che organizzavano ogni anno, l’ultimo sabato di novembre. Non potevamo ritornare il mese dopo per vedere come avveniva nel concreto e così aspettammo un anno. Arrivò il 30 novembre del ‘96 e con molta curiosità ritornammo a Parigi. Rimanemmo molto colpiti dal gesto: in uno dei templi del consumo – un enorme ipermercato – persone di ogni età, ceto e appartenenza invitavano ad acquistare una spesa in più da donare ai poveri. Rimanemmo stupiti dall’estrema semplicità del gesto ma allo stesso tempo anche dalla “forza” che ogni incontro generava. Meglio di qualsiasi altro strumento di comunicazione esprimeva il nostro desiderio: incontrare la gente, raccontare chi eravamo e proporre un gesto concreto possibile a tutti per dare un contributo a un grave problema. Tornati a casa ci mettemmo al lavoro per organizzare la nostra prima “Giornata Nazionale Colletta Alimentare”. E il 29 novembre 1997 vide la luce la prima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Eravamo dei “dilettanti allo sbaraglio” ma subito andò oltre ogni nostra immaginazione: 1.500 tonnellate di cibo raccolte grazie all’eroico aiuto di un paio di decine di migliaia di volontari».