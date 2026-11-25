Turno di Coppa Italia di Eccellenza oggi in Sardegna. Alle 15 si gioca Nuorese-Iglesias. All'andata è finita 0-0. Alle 14,30, si gioca Santa Teresa Gallura-Aghero. All'andata hanno vinto i catalani per 2-0. Le due squadre che passeranno il turno giocheranno a finale in una gara unica in luogo e data che saranno decisi dalla Figc regionale.

La vincente della finale accederà alla fase nazionale della Coppa, con la vincitrice che accederà alla Serie D. Nel campionato in Eccellenza e nei due gironi di Promozione si giocherà domenica, salvo qualche anticipo da stabilire. Grande l'attesa fra gli sportivi per conoscere le finaliste del prestigioso torneo.