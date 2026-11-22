Domenica da incorniciare per Monastir e Ossese. I campidanesi salgono al secondo posto, con 23 punti e alle spalle della sola Sarnese. L'Ossese aggancia il gruppo che lotta per i playoff: ora le manca un solo punto.

Al Comunale il Monastir ha avuto bisogno del recupero per piegare il Venafro, che non perdeva da sette giornate. Conti ha portato avanti la squadra di Angheleddu nella ripresa, Ricamato ha pareggiato a sei minuti dalla fine e Aloia ha deciso al 94'. Per l'attaccante è una rete che cancella la beffa del quarto d'ora precedente, quando il suo colpo di testa aveva battuto sulla traversa e poi sulla linea senza essere convalidato.

L'Ossese di Cotroneo ha ritrovato la vittoria lontano da casa con un 2-0 sul campo dell'Aranova, terzo ko consecutivo per i laziali. Tapparello e Tenkorang hanno segnato negli ultimi venti minuti. Lo scarto poteva essere più ampio: due gol annullati per fuorigioco e un palo di Limongelli.