Un fine settimana tra gioie e dolori quello vissuto dal settore futsal del Monastir 1983. Due le sconfitte incassate, dalla prima squadra maschile di Serie B e dall’Under 19 maschile, e una sola vittoria, quella portata a casa dalla Serie C femminile.

Alla palestra "Pallone" il derby sardo tra il Monastir e il Villaspeciosa è andata agli ospiti per 4-11. La doppietta di Tobias Bringas e i gol di Daniele Sau e Filippo Murtino, sono stati completamente annullati dalla corazzata speciosese, andata in rete con Enzo Normanno (tripletta), Matteo Pusceddu (tripletta), Edoardo Pala (doppietta), Matteo Pilloni, Mario Contini e l’ex Davide Rosas. Per Nurchi e soci il campionato si fa sempre più in salita. Ancora in ultima posizione in classifica con un solo punto guadagnato.

Ha perso anche l’Under 19, allenata da mister Rubens Cadoni, battuta 4-2 al PalaBeethoven dai coetanei del Quartu. Per il Monastir, gol di Alessandro Paci e Matteo Frongia, per la squadra quartese reti Marco Aurelio Piras, Matteo Podda, Leonardo Corona ed Edoardo Sirigu. Nonostante lo scivolone il Monastir si ritrova terzo in classifica a 6 punti, a pari merito proprio con il Quartu e il Villaspeciosa. Pomeriggio domenicale dolcissimo per la Serie C femminile.

Nella seconda giornata di campionato, giocata in trasferta al palazzetto dello Sport di Carbonia, Argiolu e compagne hanno conquistato la prima vittoria della stagione. Un grintoso 0-4 ai danni del Città di Carbonia, che vede la firma di Ilaria Maccioni (doppietta), Camilla Martis e Federica Muscas.