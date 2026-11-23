È Lello Floris il nuovo allenatore del Santa Giusta, compagine che prende parte al torneo di Prima Categoria, girone B. Floris subentra a Gianni Lutzu, tecnico della compagine lagunare fino all’ottava di andata (sconfitta per 3-0 a Sadali). Attualmente il Santa Giusta si trova in zona playout, con soli 5 punti, frutto di una vittoria (nell’esordio stagionale contro il Villamassargia per 2-0), due pareggi e 6 sconfitte. Floris è tecnico che vanta una grande esperienza ai massimi livelli regionali: lo scorso anno è stato selezionatore della rappresentativa regionale femminile al Trofeo delle Regioni e in passato ha guidato anche Ghilarza, Guspini, Arbus, Gonnosfanadiga, Tonara e Abbasanta. Ora l’avventura a Santa Giusta, con l’obiettivo di dare una sterzata alla stagione, migliorando risultati e condizione attuale. Il nuovo allenatore esordirà nell’anticipo di sabato prossimo contro la Sanverese che oltre a essere un derby diventa una sfida di grande importanza per la conquista della salvezza.