Il duello in vetta al girone B di Promozione non conosce pause. L'Ozierese passa 3-2 sul campo del Campanedda in una partita da cinque gol e resta l'unica squadra imbattuta del torneo. Il Castelsardo risponde con l'1-0 sul Monte Alma e rimane a un solo punto dalla capolista: le due battistrada hanno ora lo stesso numero di gol segnati e il Castelsardo conserva la miglior difesa. Per il Campanedda è il secondo ko in pochi giorni contro le prime della classe, dopo quello di mercoledì in Coppa a Castelsardo.

Alle loro spalle si consolida il Coghinas, terzo dopo il 2-1 sul Bosa, ma ancora lontano dalla coppia di testa. Vincono in casa anche l'Arzachena, 2-1 sul Macomer, il Luogosanto, 2-1 sul Fonni, e l'Ovodda, 2-1 sul Buddusò. Nello scontro diretto dello Scalarba la Macomerese batte 1-0 il Li Punti e lo stacca, agganciando Campanedda e Ovodda. In coda il Thiesi conquista contro il San Giorgio Perfugas il primo pareggio della stagione: l'1-1 muove una classifica ancora molto difficile.