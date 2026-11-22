Il Latte Dolce centra la terza vittoria consecutiva, il Budoni cade a Roma e incassa il secondo ko di fila. Al campo Principale la squadra di Michele Fini supera 2-0 l'Afragolese e sale a 16 punti. Dopo un primo tempo senza reti, la partita si sblocca al 12' della ripresa con l'autogol di Riccio. Sei minuti più tardi Saddi firma il raddoppio. I sassaresi piegano così la miglior difesa del girone, che in trasferta continua a non trovare la via del gol: in sette gare esterne l'Afragolese non ha ancora segnato.

Si ferma invece il Budoni, battuto 2-0 dall'Atletico Lodigiani allo stadio Francesca Gianni. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, poi la gara della squadra di Claudio Bonomi si complica con le espulsioni di Tronci al 5' della ripresa e di Cubeddu al 43', che lasciano il Budoni in nove. I padroni di casa sbloccano al 24' con Voncina e chiudono i conti al 50' con Moreschini. I romani conquistano la seconda vittoria stagionale, entrambe in casa e contro squadre sarde, dopo il 3-0 all'Ossese. Il Budoni resta fermo a 14 punti.