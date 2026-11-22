L'Arborea vince anche il big match e resta in testa al girone A di Promozione. La capolista supera 2-0 il Selargius al "Ginetto Neri", conserva l'imbattibilità e ha una gara in meno, quella con l'Arbus su cui deve ancora pronunciarsi il Giudice sportivo. Il ritmo delle inseguitrici, però, non cala. La Ferrini batte 3-2 la Tharros e resta a un punto dalla vetta.

Il risultato più clamoroso della giornata arriva da Settimo San Pietro, dove il Sant'Elena rimonta lo 0-2 iniziale e travolge 8-2 l'Arbus Guspini: show di Mauro Ragatzu, autore di quattro gol. I quartesi si confermano terzi. Successi anche per il Vecchio Borgo Sant'Elia, 3-1 sull'Uta, e per l'Accademia Sulcitana, 2-1 sul Samugheo: le due squadre condividono il quarto posto. Il Selargius scivola così al sesto. A Sa Duchessa finisce 0-0 tra Cus Cagliari e Cannonau Jerzu. Nella parte bassa respira l'Antiochense, che batte 2-1 l'Atletico Cagliari, mentre il Castiadas passa 2-1 a Masainas e si allontana dalla zona calda. In coda Tharros e Arbus restano appaiate all'ultimo posto.