Serata da ricordare per il Calcio Pirri, che nell'anticipo del sabato al Mulinu Becciu batte 3-1 il Sestu, quarta forza del torneo. Lo fa in rimonta, con carattere e qualità, al termine di una prestazione di grande spessore.

L'avvio però è in salita. Al 18' un'indecisione difensiva spiana la strada a Farci, che porta avanti gli ospiti. I padroni di casa non si scompongono e la risposta arriva dopo appena quattro minuti. Luca Siddi si accende con una grande azione personale, si fa largo in mezzo a tre avversari e davanti al portiere non sbaglia, firmando l'1-1.

Nella ripresa il Pirri prende in mano la partita e al 13' trova il sorpasso. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Loi, Pandori svetta sul primo palo e incorna in rete il 2-1. Il Sestu prova a reagire, ma la squadra di Busanca tiene bene il campo e nel finale gli ospiti restano anche in dieci per l'espulsione di Carnovale. L'arbitro concede otto minuti di recupero e al 97' arriva il colpo del definitivo 3-1. In contropiede Pilo, entrato a metà ripresa, chiude i conti e fa esplodere il Mulinu Becciu.

È una vittoria pesante, che porta il Pirri a quota 12 punti, al quinto posto in coppia con il Cardedu, e che ridà slancio alla stagione.

Soddisfatto a fine gara Marco Cogotti: «Siamo andati sotto per un'indecisione difensiva, ma abbiamo reagito subito e trovato il pari con una grande giocata di Siddi. Poi l'incornata di Pandori e il contropiede di Pilo nel recupero. Oggi abbiamo fatto davvero una grande prestazione».