Si interrompe la serie positiva casalinga della Cos. La Città di Anagni passa 4-1 al "Mario Todde" di Bari Sardo e la squadra di Francesco Loi resta ferma a 12 punti, nella parte bassa della classifica.
In casa i gialloblù non perdevano dal 16 settembre e venivano da due vittorie consecutive senza gol subiti, contro Gelbison e Paganese, ma la partita si mette subito in salita.
Al 10' sblocca Maurizi, un minuto dopo Follo raddoppia. La squadra di Giorgio Galluzzo chiude poi i conti con il secondo gol personale di Follo con la rete di Vasco. La Cos trova il gol della bandiera solo al 43' della ripresa con Odianose, entrato dalla panchina.
Per i laziali, che arrivavano da due sconfitte di fila contro Budoni e Ossese, è il ritorno al successo, che li porta a 17 punti.
Domenica prossima la Cos sarà di scena sul campo dell'Ossese.