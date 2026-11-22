Pari (1-1) fra Accademia Sarrabese e Pula nel girone A di Seconda categoria. Le reti portano la firma di Spano e e Biolchini. Successo nello scontro salvezza della Jupiter che ha travolto il Sinnai per 5-1 con gol di Concas, Miscai e doppiette di Cuboni e Nicosia. Importante successo nell'altra classifca per il Burcei che ha piegato iil San Psaolo per 4-1 con una doppietta di Tolu e le reti di Tolu, Atzeni, Fresu e Serreli. Pari (0-0) fra Castiadese e Frassinetti. Vittoria per 4-1 del Kalagonis sul La Pineta. Travolgente il Belvedere Villasalto che ha inflito il 4-1 all'Uragano Pirri con tripletta di Semeraro e reti di Matacena e Melis.