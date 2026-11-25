Oggi si giocano le semifinali della Coppa Italia di Eccellenza. Ecco i numeri e le curiosità: 5-4. È il risultato dei rigori con cui l'Iglesias ha vinto la scorsa edizione: il 24 gennaio, a Oristano, ha battuto il Tempio dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. È il primo successo della sua storia nella manifestazione. Oggi a Ghilarza, contro la Nuorese, difende il titolo ripartendo dallo 0-0 dell'andata.

0. Sono i gol visti finora tra Nuorese e Iglesias: l'andata della semifinale è finita 0-0. Oggi a Ghilarza si riparte da zero. Da una parte c'è l'Iglesias, detentrice del trofeo, dall'altra la Nuorese.

3. Sono le finali disputate dalla Nuorese in Coppa Italia: una vinta, nel 2018-19 con Fabio Fraschetti in panchina (1-0 al Muravera a Monastir), e due perse, nel 2003-04 contro il Tempio (5-0) e nel 2013-14 contro il Porto Corallo (1-0). Oggi a Ghilarza, contro l'Iglesias detentrice, si gioca l'accesso alla quarta.

0. Sono le finali di Coppa Italia disputate finora da Alghero e Santa Teresa: nell'albo d'oro, che parte dal 1991, nessuna delle due compare né come vincitrice né come finalista. Chi passa oggi al "Piero Muntoni" giocherà quindi la prima finale della sua storia nella manifestazione. L'Alghero parte dal 2-0 dell'andata.