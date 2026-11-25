Si gioca oggi alle 15 la parte della gara Jerzu e Vecchio borgo Sant'Elia, della 10ª giornata del girone A di Promozione. Sabato 14 novembre l'incontro era stato sospeso al 41' del primo tempo, con i padroni di casa avanti per 1-0 grazie al gol di Atzori: l'arbitro si era infortunato a un polpaccio e non poteva proseguire.

Il Giudice Sportivo ha disposto la prosecuzione, quindi si riparte dal punteggio del momento della sospensione e si giocano solo i minuti non disputati. Per il Jerzu non è una novità: pochi giorni prima aveva completato, sempre in casa, la sfida con il Selargius, che era stata sospesa per nebbia sul 2-2 e si è chiusa 3-3.