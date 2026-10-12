Faccia a faccia ad altissima tensione nel finale di Cagliari-Juventus, con i due tecnici, Luciano Spalletti e Fabio Pisacane, che si sono affrontati faccia a faccia a muso duro e, dopo essere stati divisi dall’intervento del quarto uomo, sono stati espulsi entrambi dall’arbitro Marcenaro.

Quello nervoso tra i due, forse per non essere riuscito a portare a casa l’intera posta in palio, era Spalletti, che già a fine primo tempo era andato ad affrontare Mina.

Nessun abbraccio finale al triplice fischio, anzi, rissa sfiorata. Spalletti va di corsa verso il collega e durante la stretta di mano accusa il Cagliari di aver perso tempo, Pisacane toccandogli il braccio gli risponde “Quale tempo? Quale tempo?”. Il tecnico bianconero è su tutte le furie, prima sembra dire a Pisacane di togliergli la mano dal braccio, poi gli si avvicina ulteriormente sfiorando il testa a testa.

Tanto che lo stesso Pisacane, quando si vede sventolare il rosso in faccia, dice a Marcenaro in favore di telecamere Dazn: «Ma cosa ho fatto io?».

«Poteva finire in un abbraccio, ma questo non è avvenuto. E mi dispiace. La Juventus ha meritato il pareggio e forse anche la vittoria, ma stiamo parlando di budget e obiettivi diversi», ha detto Pisacane a fine gara. «Anche quello che si è visto a fine primo tempo non è piacevole (lo scontro Spalletti-Mina, ndr), ma se succede alla sesta giornata che la Juventus è preoccupata di non vincere a Cagliari vuol dire che siamo sulla buona strada».

Questa la ricostruzione del tecnico bianconero: «Io ho detto a Pisacane: bravi, ma siete bravi anche a perdere tempo. E lui mi ha chiesto spiegazioni, non è successo nulla. Non abbiamo fatto niente di male».

In attesa delle decisioni del giudice sportivo, è certo che i tecnici salteranno la prossima giornata, in cui si giocano Juventus-Lazio e Monza-Cagliari.

(Unioneonline/L)

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