Seconda espulsione stagionale per Fabio Pisacane, dopo quella in Coppa Italia contro l’Arezzo nella prima partita ufficiale. Stavolta, al termine di Cagliari-Juventus, si è beccato con il tecnico avversario Luciano Spalletti (che a sua volta ha visto il rosso). «Sicuramente poteva finire tutto con un abbraccio: dispiace, penso che Spalletti ieri avesse già dato la sensazione di essere preoccupato e questo rende giustizia ai ragazzi», la spiegazione. «Anche quello che si è visto a fine primo tempo non è piacevole, ma se succede alla sesta giornata che la Juventus è preoccupata di non vincere a Cagliari vuol dire che siamo sulla buona strada».

A prescindere dallo scontro finale, Pisacane ha sfiorato un’altra vittoria di assoluto prestigio sulla Juventus, col Cagliari in vantaggio fino all’81’. «Abbiamo dei ragazzi ambiziosi che vogliono fare qualcosa di diverso dagli altri anni», commenta. «Non vuol dire stare lassù sempre, ma intanto è un segnale. Ovviamente mi piace sempre sottolineare “nelle nostre reali possibilità”, perché altrimenti saremmo presuntuosi. Ma ho detto al mio staff che, se avessimo perso questa sera, non avrei potuto dire niente perché la partita l’abbiamo fatta».

Stasera Pisacane ha dato il debutto a Massolin: «C’era una percentuale di rischio altissima, ma ho voluto così». Sui compagni: «Questo è lo spirito che dobbiamo mettere dentro le partite per mantenere la squadra nella categoria che le compete». Poi Maldini: «Ha bisogno di muoversi in modo dinamico, cerco di metterlo nelle condizioni di riconoscere le informazioni visibili e stasera l’ha fatto in modo egregio».

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