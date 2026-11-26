Ci sarà Marco Di Bello, della sezione di Brindisi, a dirigere Cagliari-Milan lunedì alle 20.45, il posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Con l’arbitro internazionale designati gli assistenti Giovanni Baccini (Conegliano) e Marco Ceccon (Lovere), quarto ufficiale Davide Di Marco (Ciampino). Gli addetti al Var, da Lissone, saranno Paolo Silvio Mazzoleni (Bergamo) e Giacomo Camplone (Lanciano).

Di Bello è alla terza designazione consecutiva, ha diretto Napoli-Torino sabato scorso e Roma-Sassuolo all’undicesima giornata. Sono cinque le partite arbitrate in questa Serie A, più due in B. Con il Cagliari ben ventitré precedenti: cinque vittorie, l’ultima 2-1 sul Parma il 9 febbraio 2025, altrettanti pareggi e tredici sconfitte. L’esordio risale a un Bologna-Cagliari (12 aprile 2012, 1-0), un anno e mezzo fa l’ultima volta (Inter-Cagliari 3-1, sempre il 12 aprile ma del 2025), con il Milan lo score è invece dodici vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte.

Queste tutte le designazioni per la tredicesima giornata di Serie A, il cagliaritano Giuseppe Collu va a fare Roma-Monza.

Venezia-Bologna venerdì 27 novembre ore 20.45 – Andrea Colombo

Frosinone-Parma sabato 28 novembre ore 15 – Kevin Bonacina

Torino-Lazio sabato 28 novembre ore 18 – Daniele Chiffi

Inter-Genoa sabato 28 novembre ore 20.45 – Giovanni Ayroldi

Udinese-Fiorentina domenica 29 novembre ore 12.30 – Federico La Penna

Sassuolo-Napoli domenica 29 novembre ore 15 – Marco Guida

Roma-Monza domenica 29 novembre ore 18 – Giuseppe Collu

Como-Juventus domenica 29 novembre ore 20.45 – Maurizio Mariani