Due partite, un gol. A Paul Mendy è bastato pochissimo per prendersi anche il Senegal, dopo il Cagliari: il giovane attaccante rossoblù, uno dei sei convocati in nazionale per questa sosta, ha segnato questo pomeriggio nel match delle qualificazioni alla Coppa d’Africa del 2027, chiudendo il 2-4 della nazionale di Patrick Vieira in casa del Sudan.

Mendy ha colpito al 91’, con un sinistro in anticipo sul portiere su suggerimento di Pathé Mboup, che lo ha liberato davanti alla porta. Quest’ultimo aveva già realizzato il vantaggio all’87’, con l’attaccante del Cagliari che era entrato al posto di Nicolas Jackson (autore dello 0-1) al 77’ sul punteggio di 2-2.

Per Mendy l’esordio era avvenuto giovedì scorso, sempre contro il Sudan ma in casa: aveva giocato i minuti di recupero. Ora anche la gioia della prima rete in nazionale, che lo riporterà con maggiore fiducia a Cagliari per riprendere la preparazione agli ordini di Fabio Pisacane in vista della partita di Como.