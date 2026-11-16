Una calda e una fredda nella serie C di calcio femminile che vede impegnate due squadre sarde. La copertina è per l'Atletico Uri che sfrutta il turno casalingo e batte 3-1 il Torino. Il secondo successo stagionale è firmato da Marikano, Arca e Congia su rigore.

Con questa vittorie Uri va a +2 dalla zona playout e raggiunge proprio le piemontesi al settimo posto.

Netta sconfitta invece per la Women Torres che sul campo della capolista Real Meda viene travolta 5-0. Le lombarde risolvono la pratica già nel primo tempo con il gol di Mariani e la doppietta di Mussetto. le rossoblù non sono neppure fortunate, perché prima del riposo la conclusione di Grassi viene respinta dalla traversa. Nella ripresa il real Meda completa l'opera con Caravetta e Ragone.

La squadra del tecnico Riu resta quindi penultima con un solo punto in classifica.