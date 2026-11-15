Sorprende Roberto Mancini nella formazione ufficiale dell’Italia per il decisivo match del girone di Nations League. Dopo la vittoria per 3-1 giovedì al Meazza sulla Francia, cambiano due terzi del tridente offensivo: resta solo Francesco Pio Esposito, mentre al posto del fratello Sebastiano (in tribuna) e di Nicolò Cambiaghi (infortunato) giocano Luca Koleosho e Niccolò Pisilli, preferiti ad Alphadjo Cisse e Federico Dimarco.

A centrocampo, è Nicolò Fagioli a sostituire Davide Frattesi. Nuova panchina per il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano, che in Italia-Belgio dell’andata debuttò in Nazionale. Gli Azzurri sarebbero qualificati ai quarti di Nations League con un pareggio, con una vittoria invece sarebbe aritmetico anche il primo posto a prescindere dal risultato della Francia, che in contemporanea (ore 20.45) gioca contro la Turchia ultima e finora sempre sconfitta.

Queste le formazioni ufficiali di Belgio-Italia, a Bruxelles l’arbitro è il norvegese Espen Eskås.

Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Lavia, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku.

In panchina: Vandevoordt, Penders, Sabbe, Theate, Lukaku, Trossard, Lukébakio, Cuypers, Seys, Vanaken, Godts, Raskin.

Commissario tecnico: Mark van Bommel.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, F. P. Esposito, Koleosho.

In panchina: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Cisse, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Liberali, Scamacca, Vergara, Ghilardi.

Commissario tecnico: Roberto Mancini.