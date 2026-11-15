Italia sconfitta e per larghi tratti dominata dal Belgio. Gli azzurri sono fuori dalla Nations League nonostante la splendida vittoria sulla Francia: finiscono terzi nel girone alle spalle degli stessi transalpini, che questa sera hanno sconfitto la Turchia, e del Belgio.

Mancini sorprende nelle scelte, soprattutto in attacco con Koleosho e Pisilli a supportare Esposito, unico attaccante confermato dei tre schierati con la Francia. Altra panchina per il rossoblù Romano, il modulo è il solito 4-3-3: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, Esposito, Koleosho.

Dopo una grande occasione per parte, è l’Italia a passare in vantaggio al 12’ con un grandissimo gol di Pio Esposito. L’attaccante nerazzurro si avventa su un cross basso di Kayode sul primo palo e in scivolata spedisce la palla sotto la traversa: una rete da vero centravanti.

Ma è solo un’illusione, perché la reazione del Belgio è veemente e, complice la difesa ballerina degli azzurri nel giro di 11 minuti ci ritroviamo sotto 3-1. Al 15’ De Cuyper chiude in mischia, dopo una palla svirgolata da De Ketelaere, un’azione avvolgente del Belgio. Il vantaggio lo firma Ngoy al 22’ su azione di corner. Quattro minuti dopo arriva il tris: lo firma Doku al termine di un’azione personale, infilandosi come lama nel burro tra le incertezze di Bastoni e Scalvini. E nel finale di tempo proprio Bastoni, con un sanguinoso errore in uscita, mette De Bruyne a tu per tu con Donnarumma. Miracolosa la parata del portiere azzurro che devia sul palo.

Nella ripresa sono ancora i Diavoli Rossi a fare la partita e, dopo almeno tre grandi occasioni mancate, all’80’ trovano il quarto gol. Fa partire l’azione un incontenibile Doku, poi l’assist del napoletano De Bruyne per la marcatura del milanista Diego Moreira. Nel finale l’arbitro fischia un rigore per fallo di mano su tiro del neoentrato Cisse, Pio Esposito lo sbaglia – come il fratello Sebastiano contro la Francia - e il risultato resta sul 4-1.