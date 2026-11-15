È Ronalndinho-mania: il campione brasiliano torna in campo a 46 anni in Serie C con la maglia del Ravenna e, per una sera, fa convergere sulla piccola città romagnola i riflettori di mezzo mondo.

Il brasiliano non ha più il passo e i tempi di una volta, ma ha ancora classe, piede e testa svelta; così i compagni, increduli e felici di averlo al fianco, corrono e soffrono anche per lui. Gli ex milanisti e compagni di nazionale Dida e Serginho sono in tribuna prima e in campo poi per salutarlo. Sulle tribune dello stadio Benelli i volti noti non mancano: da Flavio Briatore all'ex tennista Fabio Fognini. Tutti lì per godersi lo show del ritorno in campo di Ronaldinho che dopo 11 di inattività ha però ancora la capacità di attrarre l'attenzione dei tifosi.

R 10 tocca il primo pallone dopo 5 minuti, un semplice appoggio. Ne toccherà 15 nel primo tempo in cui resta in campo, 45 minuti più uno di recupero, un minuto per ogni anno di età: due sole palle perse e sprecate. Nel mezzo condisce il tutto con un calcio d'angolo su cui l'ex Inter Donati sfiora il gol di testa ed entra nell'azione del vantaggio (sempre di Donati al minuto 36), con il passaggio per Lonardi, che serve poi l'assist. Prima e dopo c'è spazio per foto e abbracci con compagni di squadra e avversari, che nel limite del possibile gli risparmiano contrasti e corpo a corpo duri. Il Ravenna allunga nella ripresa al minuto 12 con Rabbi, poi amministra in scioltezza il vantaggio.

Ronaldinho è una scommessa vinta dalla società: la Serie C ed il Ravenna sono stati promossi negli Stati Uniti, in Arabia, in Inghilterra, in Asia, con match trasmesso in ogni dove. Lo stadio è tutto esaurito ed impazzisce per lui. Difficile fare una foto con il 10 brasiliano. E così allo stadio sono allestite postazioni con cartonati di Dinho in modo da consentire ai tifosi di farsi selfie, mentre lo store del Ravenna viene preso d'assalto per assicurarsi una maglia creata appositamente dal club per l'esordio di R10.

(Unioneonline)