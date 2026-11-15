Belgio-Italia di stasera (ore 20.45 a Bruxelles) dà agli Azzurri la clamorosa possibilità di chiudere il girone di Nations League al primo posto: impensabile all’andata, quando i Diables Rouges vinsero facilmente 0-2 a Roma un mese e mezzo fa. Dopo la vittoria di giovedì per 3-1 sulla Francia, la Nazionale di Roberto Mancini ha il destino in mano e basterà un pareggio per essere ai quarti di finale del torneo, mentre con la vittoria sarà aritmetico il successo a prescindere dal risultato dei Bleus contro la Turchia (ultima a zero punti).

Per stasera, il commissario tecnico si affida ad Alessandro Romano, unico giocatore del Cagliari fra i convocati. Salterà invece Belgio-Italia l’ex rossoblù Sebastiano Esposito, rimproverato da Mancini giovedì al Meazza per aver voluto calciare il rigore (sbagliato, sull’1-1) al posto del fratello Francesco Pio. Con l’attaccante del Sassuolo, ufficialmente fuori per un problema fisico, vanno in tribuna anche Federico Gatti, Matteo Palma e Samuele Ricci. Non sono invece nemmeno partiti per Bruxelles gli infortunati di giovedì Nicolò Cambiaghi e Davide Frattesi.

Questi i convocati di Mancini per Belgio-Italia.

Portieri: 12 Marco Carnesecchi (Atalanta), 1 Gianluigi Donnarumma (Manchester City), 13 Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: 4 Honest Ahanor (Crystal Palace), 6 Alessandro Bastoni (Inter), 5 Riccardo Calafiori (Arsenal), 11 Federico Dimarco (Inter), 22 Daniele Ghilardi (Roma), 2 Michael Kayode (Brentford), 14 Marco Palestra (Chelsea), 3 Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 7 Alphadjo Cisse (Milan), 15 Issa Doumbia (Sporting CP), 10 Nicolò Fagioli (Fiorentina), 19 Mattia Liberali (Como), 16 Niccolò Pisilli (Roma), 17 Alessandro Romano (Cagliari), 8 Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: 9 Francesco Pio Esposito (Inter), 23 Luca Koleosho (Paris FC), 20 Gianluca Scamacca (Atalanta), 21 Antonio Vergara (Napoli).