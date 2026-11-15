Un posticipo al "Renato Curi" di Perugia che mette in palio il terzo posto. Domani alle 20.30 la Torres prova a sbloccarsi in trasferta dove non ha mai vinto finora. La sconfitta del Grosseto a Gubbio fa sì che la squadra sassarese possa operare il sorpasso.

Ci vorrà un'altra gradnde prestazione, soprattutto solida, perché il Perugia, pur essendo momentaneamente fuori dalla zona playoff è imbottita di elementi che hanno fatto esperienza anche nei campionati superiori. Un nome su tutti: Riccardo Ladinetti, ex centrocampista del Cagliari.

Tra gli umbri assenti Stramaccioni e Megelaitis, nella Torres ancora fermi Sorrentino, Di Stefano, Kebbeh e Lunghi. Rientra invece il difensore Antonelli e potrebbe giocare qualche minuto anche il centrocampista Pennington, che nella gara contro il Latina è rimasto in panchina a differenza dei rientranti Scotto e Nunziatini.