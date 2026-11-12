La sfida di Nations League tra Italia e Francia finisce 3-1, con gli Azzurri che salgono anch'essi a quota 10, ma di fatto primi nel girone proprio per via del successo nello scontro diretto.

A San Siro, sotto la pioggia, sono però i Bleus a passare in vantaggio, con Olise, che al 10’ batte di destro Donnarumma e fa 1-0.

Gli Azzurri acciuffano il pari al minuto 26, dopo un’ottima iniziativa di Cambiaghi: a infilare Maignan è Pio Esposito, con la doppia soddisfazione, per l’attaccante dell’Inter, di aver battuto il portiere del Milan nello stadio di casa.

Al 35’ gli ospiti sfiorano il raddoppio, con Barcola, che colpisce il palo con un tiro a giro. E anche all’inizio della ripresa i transalpini centrano un altro legno, con Cherki, che calcia dopo una leggerezza di Donnarumma.

Al 58’ Cambiaghi viene atterrato in area da Gusto dopo una splendida giocata: rigore per l’Italia. Sul dischetto si presenta l’ex Cagliari Sebastiano Esposito che però calcia male e brucia la chance per passare in vantaggio.

Mancini procede subito ai cambi: out Sebastiano Esposito e Cambiaghi, dentro Dimarco e Vergara. E al 61’ è proprio Dimarco a servire Frattesi a centro area, con il centrocampista della Lazio che insacca e fa 2-1.

Al 74’ altro episodio chiave: Vergara viene steso in area da Upamecano e l’arbitro romeno Kovacs assegna un altro rigore agli Azzurri. Stavolta il tiro è affidato a Pio Esposito, che non fallisce, batte di nuovo Maignan e cala il tris.

Nel finale Zidane prova a inserire forze fresche nel tentativo di avviare la rimonta, ma l’Italia riesce a condurre a termine la missione, mettendosi alla fine in tasca la vittoria, coronata da un’ottima prestazione.

(Unioneonline/l.f.)