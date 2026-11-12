Italia-Francia è fondamentale per il percorso in Nations League degli Azzurri, che cercano in queste ultime due partite di chiudere al primo o al secondo posto nel girone per qualificarsi ai quarti di finale. Alle 20.45 al Meazza, dove ultimamente per la Nazionale i risultati non sono certo andati per il verso giusto, gli Azzurri cercano un successo che permetterebbe l’aggancio in testa proprio ai Bleus di Zinédine Zidane, che si presentano privi (fra gli altri) di Dembélé, Mbappé e Marcus Thuram.

Partirà dalla panchina Alessandro Romano, l’unico giocatore del Cagliari convocato in questa sosta. In campo, invece, il cagliaritano Nicolò Barella che sarà uno dei due interni di centrocampo assieme al laziale Davide Frattesi. L’ex rossoblù Sebastiano Esposito giocherà nel tridente d’attacco con il fratello Francesco Pio e Nicolò Cambiaghi, per l’undici che era già stato previsto alla vigilia.

Queste le formazioni ufficiali di Italia-Francia: calcio d’inizio alle ore 20.45, arbitra il rumeno István Kovács.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, F. P. Esposito, Cambiaghi.

In panchina: Carnesecchi, Vicario, Ricci, Fagioli, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Ghilardi, Koleosho.

Commissario tecnico: Roberto Mancini.

Francia (4-3-3): Maignan; Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola.

In panchina: Restes, Risser, Kumbedi, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Diouf, Konaté, Yoro, Zaïre-Emery, Pagis.

Commissario tecnico: Zinédine Zidane.