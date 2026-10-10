Genoa batte Fiorentina 2-1 nel primo anticipo, ora la capolista Inter ospita il ParmaRisultati, marcatori e classifica della quinta giornata di campionato
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Riparte dopo la lunga sosta per le Nazionali il campionato di Serie A. Il big match è Como-Roma, mentre le altre capoliste Inter e Lazio ospitano rispettivamente il Parma e il Monza. Scontro ad alta quota anche quello che vede il Cagliari ospitare la Juventus alla Domus. Di seguito l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Sabato 10 ottobre
Genoa-Fiorentina 2-1 (7’ Osmajic, 15’ Messias, 73’ aut. Vasquez)
Inter Parma (18.30)
Napoli-Frosinone (20.45)
Domenica 11 ottobre
Como-Roma (12.30)
Lazio-Monza (15)
Lecce-Bologna (15)
Sassuolo-Milan (18)
Cagliari-Juventus (20.45)
Lunedì 12 ottobre
Atalanta-Venezia (18.30)
Torino-Udinese (20.45)
Classifica
Roma 13
Inter 13
Lazio 13
Cagliari 12
Milan 11
Frosinone 10
Juventus 10
Como 10
Napoli 7
Sassuolo 7
Atalanta 6
Lecce 6
Udinese 4
Torino 4
Parma 4
Monza 4
Genoa 4
Fiorentina 4
Bologna 2
Venezia 0