Riparte dopo la lunga sosta per le Nazionali il campionato di Serie A. Il big match è Como-Roma, mentre le altre capoliste Inter e Lazio ospitano rispettivamente il Parma e il Monza. Scontro ad alta quota anche quello che vede il Cagliari ospitare la Juventus alla Domus. Di seguito l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Sabato 10 ottobre

Genoa-Fiorentina 2-1 (7’ Osmajic, 15’ Messias, 73’ aut. Vasquez)

Inter Parma (18.30)

Napoli-Frosinone (20.45)

Domenica 11 ottobre

Como-Roma (12.30)

Lazio-Monza (15)

Lecce-Bologna (15)

Sassuolo-Milan (18)

Cagliari-Juventus (20.45)

Lunedì 12 ottobre

Atalanta-Venezia (18.30)

Torino-Udinese (20.45)

Classifica

Roma 13

Inter 13

Lazio 13

Cagliari 12

Milan 11

Frosinone 10

Juventus 10

Como 10

Napoli 7

Sassuolo 7

Atalanta 6

Lecce 6

Udinese 4

Torino 4

Parma 4

Monza 4

Genoa 4

Fiorentina 4

Bologna 2

Venezia 0

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