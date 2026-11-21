L ’AI, nome confidenziale di Sua Divinità Intelligenza Artificiale, ha rivelato un’insospettata fragilità. Nvidia, il fortino in cui vive e prospera, ha subito un tracollo senza precedenti nelle Borse mondiali. Non per un assalto di speculatori di una spectre internazionale della finanza, ma per un paio di borghesissime metaforiche corna. La signora Lori Mills è la moglie di Jensen Huang, uno dei tre cofondatori di Nvidia, colosso globale della tecnologia, che vale quanto il Pil del Regno Unito. La signora, avendo colto in flagranza di adulterio suo marito lo ha denunciato. La relazione, stando alle rivelazioni del gossip, andava avanti da molto tempo. L’amante, che si chiama quasi come il fedifrago, Alice Huang, è sospettata dall’intelligence americana di avere legami con il ministero della Sicurezza cinese. La tresca diventa così un caso sentimental-politico. Huang, essendo finito al centro di una vicenda che intreccia letti e lenzuola con sospetti di spionaggio, si dimette dalla carica di amministratore della sua stramiliardaria società, che crolla in Borsa. Piccole grandi cose che accadono anche in casa dell’Intelligenza Artificiale. Che nulla può contro la Stupidità Naturale. Mentre la disavventura finanziaria di Nvidia ci sorprende, ci tranquillizza avere constatato che il pagano dio Algoritmo non è ancora capace di governare le piccole debolezze umane.