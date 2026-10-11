Una partita come le sue, dove è leader e debordante nel fronteggiare gli avversari. Yerry Mina esce da Cagliari-Juventus con una grande prestazione, che per pochissimo non ha portato i rossoblù a vincere: «Io antisportivo? Faccio il mio calcio e continuo così. Quando mi avete visto prendere un giallo o un rosso così?», commenta senza giri di parole.

Mina parla anche della discussione a fine primo tempo con Luciano Spalletti, l’allenatore avversario: «Non l’ho sentito, ho visto che è venuto verso di me ma gli ho risposto “ti voglio bene, mister”».

In chiusura, una parola dolce da Mina per Caprile: «Merita la Nazionale, è troppo forte».

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