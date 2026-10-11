Si prende gli applausi della Domus e sfiora un’altra vittoria sulla Juventus, come a gennaio, il Cagliari di Fabio Pisacane: nelle pagelle dell’1-1 di stasera sono in tanti a prendersi la scena, fra cui i “soliti” Elia Caprile e Daniel Maldini.

Caprile 7

Para (quasi) tutto, soprattutto nella ripresa.

Zé Pedro 6,5

Gara di grande sacrificio ma dove emerge nuovamente.

Mina 7

Sono le partite che lo esaltano e si vede.

Rodríguez 6,5

Cambiato solo per il giallo, aveva fatto benissimo (di nuovo).

(dal 1’ st Deiola 6)

Deve usare anche le maniere forti per fermare gli avversari.

Obert 6

Doveva gestire meglio Kolo Muani sull’1-1.

(dal 39’ st Fazzini sv)

Adopo 6,5

Torna nei tre di centrocampo e lo fa bene.

Winks 7

Sfiora anche il gol in una partita di nuovo ottima.

Romano 6,5

Nel finale riprova la botta di Parma: stavolta è alta.

Massolin 6

Esordio un po’ timido, ma se la cava.

(dal 15’ st Fadera 6)

Vicario gli nega il gol, ma era in fuorigioco.

Maldini 7,5

Migliora ancora il suo grande score col quarto gol consecutivo.

(dal 24’ st Sugawara 6)

In campo praticamente solo per difendere.

Mendy 7

Bravissimo nell’assist per l’1-0.

(dal 24’ st Nzola 5,5)

Entra quando di palle non ne arrivano più.

Pisacane 7

Per 81’ imbriglia – ancora – la Juve e va a un passo dal vincerla.

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