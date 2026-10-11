Elia Caprile si porta a casa da Cagliari-Juventus il premio di Player of the Match, assegnato da Panini e Lega Calcio Serie A alla fine di ogni partita. Ma non ha potuto festeggiare del tutto, visto che ha subito all’81’ il pareggio a opera di Kolo Muani dopo una lunga serie di parate.

«Siamo tornati bene dalla sosta, con voglia di non prendere gol e di vincere: è quello che ci ha portato ad avere 13 punti», le parole a caldo del portiere. Che poi torna sulla mancata convocazione con l’Italia: «Si parla tanto della Nazionale, ma il ct ha fatto altre scelte ed è giusto che sia così. Io lavoro con il Cagliari sapendo che solo facendo bene qui posso tornarci».

Sul convulso finale, Caprile è sicuro: «Anche negli ultimi dieci minuti abbiamo dimostrato che un punto potevamo portarlo a casa». In tutto di parate ne ha fatte nove, il record stagionale della Serie A: «Sono molto equilibrato e so che posso fare bene soltanto se lavoro bene in settimana. La parata più difficile è stata su Kolo Muani, che però era in fuorigioco: peccato».

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