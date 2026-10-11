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Il Cagliari è in vantaggio 1-0 contro la Juventus a fine primo tempo e il gol – manco a dirlo – è di Daniel Maldini: quarto consecutivo in Serie A.

Pisacane sceglie a sorpresa Massolin, all’esordio in rossoblù e in Serie A. Subito un angolo per la Juventus, che non riesce a concludere, ma i bianconeri cercano di prendere il pallino del gioco. Tuttavia, le conclusioni dei vari Douglas Luiz, Sarr e Conceição in rapida successione nel primo quarto d’ora sono o respinte o fuori misura. Al 15’, invece, Nico González ha la palla dello 0-1 su cross teso di McKennie e la gira fuori a centro area.

Dal possibile gol del vantaggio della Juventus si passa a quello del Cagliari, al 20’: Maldini entra in area da sinistra, primo tentativo respinto ma nasce una mischia dove Mendy gli rende il pallone e il numero 70 davanti a Vicario lo batte. È il quarto gol consecutivo per il figlio d’arte, già a segno contro Lecce, Atalanta e Udinese. Subito risposta bianconera con un tentativo di Douglas Luiz, respinto da Romano.

Rischia un po’ Rodríguez al 28’, con un intervento in scivolata su Nico González dove prende anche il pallone (e il suo compagno Obert). Poco dopo la mezz’ora (32’) Winks va al tiro dal limite e Vicario sfiora per alzare sopra la traversa la bella conclusione dell’inglese. Si fa vedere anche Caprile al 42’, smanacciando un cross dal fondo di Kalulu, un minuto più tardi ci prova col sinistro Nico González dai venti metri e palla fuori. Si va al riposo dopo un minuto di recupero, dove Caprile salva due volte: prima coi pugni su una punizione di Nico González, poi sul proseguimento dell’azione su cross da sinistra spizzato da Lucumí per il colpo di testa di Sarr.

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