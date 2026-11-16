Buone notizie dall’infermeria in casa Cagliari. Alla ripresa degli allenamenti, stamattina al Crai Sport Center di Assemini, hanno lavorato in gruppo Giuseppe Aurelio, M’Bala Nzola e Yael Trepy. I tre escono quindi dal folto gruppo di infortunati, che aveva ulteriormente ristretto i giocatori a disposizione nell’ultima partita prima della sosta, quella contro il Frosinone (dove Trepy aveva giocato, venendo però sostituito al 29’ per un fastidio muscolare).

Allenamento parzialmente in gruppo per Yerry Mina e Adam Obert, con quest’ultimo che a causa di un problema al ginocchio è stato costretto a saltare gli impegni con la Slovacchia. Per entrambi c’è fiducia per un rientro definitivo a disposizione nel corso della settimana, in modo da essere così arruolabili per la trasferta di Como (sabato alle 15) che farà riprendere la Serie A.

Proseguono il personalizzato Alieu Fadera e Harry Winks. Il primo ha riportato una lesione del bicipite femorale della coscia destra quindici giorni fa contro la Lazio, il secondo deve smaltire un fastidio muscolare alla schiena che lo sta frenando dal match col Bologna (24 ottobre), e che si era ripresentato alla vigilia della sfida contro il Frosinone. Le loro condizioni verranno rivalutate dallo staff medico del Cagliari a partire dal prossimo allenamento, previsto domani pomeriggio.