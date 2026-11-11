In un momento di grande difficoltà per i tanti infortunati, uno – finalmente – esce dall’infermeria del Cagliari. Si tratta di quello fermo da più tempo: Riyad Idrissi, che oggi ha ripreso ad allenarsi con la squadra svolgendo l’intera seduta con i compagni. Un primo passo verso il ritorno in campo a otto mesi di distanza dal grave infortunio al ginocchio, con la convocazione che potrebbe arrivare dopo la sosta.
Idrissi si era infortunato il 7 marzo scorso, proprio contro il Como prossimo avversario del Cagliari, riportando una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Poi l’intervento chirurgico e il lungo periodo di riabilitazione ora terminato.
Nell’allenamento di oggi lavoro personalizzato per Giuseppe Aurelio, Alieu Fadera, Yerry Mina, M’Bala Nzola, Adam Obert, Yael Trepy e Harry Winks. Domani il Cagliari tornerà in campo sempre di mattina al Crai Sport Center di Assemini.