Tempo di sfide cruciali nei tre gironi isolani del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud si riscontrano i primi tentativi di fuga, con Sinnai a prendere il largo nel girone A e il Condor Monserrato nel girone B. Al Nord, invece, primo stop stagionale del Macomer 2.0.

Sud. Nel girone A, il Sinnai non abbassa la tensione, vince in casa dell’Assemini “Black” per 86-95 e continua la sua corsa, da imbattuta, in vetta. Ospiti sempre avanti nel corso dei 40’ di gioco (17-26 al 10’, 35-46 al 20’ e 61-69 al 30’), trascinati da un Cacciuto da 28 punti personali. Alle spalle è il Carloforte a candidarsi come diretta inseguitrice, grazie alla vittoria sul campo del Madas Siliqua per 53-86 (Baghino il migliore tra gli ospiti con 26 punti).

Nelle altre sfide di giornata, spicca il successo dell’Iglesias nel posticipo contro Carbonia (70-58), del Calasetta sul Settimo (68-61) e dell’Assemini “White” contro il Beta (67-59). Rinviata, infine, Cagliari Basket-Sulcis Spes. Nel girone B, lo scontro diretto per la testa tra Condor Monserrato e La Casa del Sorriso si chiude in favore dei monserratini, con il punteggio di 62-55. Partita intensa e combattuta, con gli ospiti meglio in avvio (15-22 al 10’ e 35-41 al 20’). La squadra di casa, però, aumenta il numero dei giri nella ripresa, effettua il sorpasso al 30’ (51-48) e allunga il margine fino alla sirena finale. Il migliore è Locci, del Condor, con 23 punti. Il Condor, ancora imbattuto, allunga in testa. I selargini, invece, dopo la sconfitta, vengono raggiunti a quota 10 punti dall’Azzurra Oristano, vittorioso contro l’Astro per 88-68 (tra gli oristanesi Bichi firma 19 punti). A centro classifica successi di Mogoro (71-64 alla Vitalis San Gavino) e Primavera (77-67 al Marrubiu). Infine, primo sorriso stagionale per Il Gabbiano, vittorioso per 49-41 contro il Genneruxi. Rinviato il derby di Quartu tra Antonianum e Ferrini.

Nord. Tra le 4 gare disputate lo scorso weekend, c’è la prima sconfitta stagionale del Macomer 2.0, in casa del Nuoro, per 81-71. I padroni di casa partono fortissimo e al 10’ sono sul +16 (24-8). La reazione ospite arriva nel secondo quarto (39-31 al 20’). Nella ripresa, Nuoro riesce a respingere i tentativi ospiti (58-47 al 30’) mantenendo il vantaggio in doppia cifra fino al 40’. Al Macomer non basta avere il miglior realizzatore della gara, Piredda con 24 punti, per portare a casa la vittoria. Situazione in vetta che, comunque, non cambia: la coppia Macomer 2.0-Masters Sassari (rinviata la sua gara) rimane al comando. Nelle altre sfide di giornata, vincono Fenix Sassari (79-53 contro il Ghilarza), Olimpia Olbia (67-53 all’Accademia Olmedo) e Arzachena (73-58 al Team Sassari Sport). Rinviate, infine, Shardana-Nova Pallacanestro, Demones Ozieri-MBA Alghero e Masters Sassari-Virtus Olbia.