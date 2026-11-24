In attesa del posticipo che vedrà impegnato il Basket Assemini, il Jolly Dolianova si insedia in testa solitaria alla classifica del torneo di Serie C femminile di basket.
Scontro diretto. Vetta conquistata dalla compagine dolianovese grazie alla vittoria nel big match di giornata in casa della Virtus Olbia, per 38-61. Dopo l’iniziale equilibrio (12-15 al 10’), le ospiti acquisiscono un vantaggio in doppia cifra in concomitanza con l’intervallo (18-28 al 20’). Il break decisivo, però, arriva nel terzo quarto, quando il Jolly vola sul +27 (25-52 al 30’). Negli ultimi 10’ il Jolly gestisce il ritmo e porta a casa la quarta vittoria stagionale. Miglior realizzatrice dell’incontro è Caria, della formazione ospite, con 16 punti.
La “prima”. Primo successo stagionale per il Sinnai che si impone contro Il Gabbiano per 98-45. La squadra di casa allunga in avvio (19-7 al 10’) e si conferma nel secondo quarto, andando al riposo sul +21 (38-17 al 20’). Nella ripresa, la compagine sinnaese continua il suo forcing, portando il margine di vantaggio fino al +53 della sirena finale. Nelle fila del Sinnai è Astero la migliore, con 18 punti messi a referto.
Posticipo. In campo stasera, alle 21, Panda Monserrato e Assemini. Per entrambe sarà un partita cruciale: le padrone di casa puntano all’aggancio proprio sulle avversarie odierne; le ospiti, invece, cercano un successo che varrebbe il primo posto in condominio con il Jolly Dolianova.