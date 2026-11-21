Sei partite, altrettante sconfitte. Il Cus Cagliari riparte dalla trasferta di Lissone per cercare di interrompere un avvio di stagione particolarmente complicato. Domenica alle 16, nella settima giornata di Serie A2 Femminile, le universitarie saranno ospiti delle Milano Basket Stars. L'obiettivo è scontato: conquistare i primi punti in classifica.

La squadra di Federico Xaxa torna in campo dopo due settimane di sosta per gli impegni delle nazionali, reduce dalla sconfitta interna contro Vicenza (47-66). Una partita nella quale le cagliaritane erano riuscite a mantenere l'equilibrio fino all'intervallo, prima di cedere nella ripresa, realizzando appena undici punti negli ultimi venti minuti.

La pausa ha consentito allo staff tecnico di lavorare sulla condizione atletica e sull'intesa di un gruppo condizionato da numerosi infortuni. La capitana Eugenia Caldaro ha completato il recupero, mentre Meriem Nasraoui e Giorgia Bovenzi hanno potuto ritrovare una migliore condizione dopo le assenze delle prime giornate. Resta indisponibile Raisa Simion. Durante la sosta, inoltre, Preslava Koleva è stata impegnata con la nazionale bulgara.

«Stiamo cercando di recuperare il tempo perduto a causa degli infortuni - spiega Xaxa - dal punto di vista fisico non siamo ancora al massimo, ma abbiamo sfruttato queste settimane per arricchire il nostro bagaglio tattico e migliorare gli automatismi. Vogliamo lasciarci alle spalle questo inizio difficile e dimostrare sul campo la nostra voglia di riscatto».

Dall'altra parte ci sarà una formazione che ha raccolto quattro punti nelle prime sei giornate. Milano, allenata da Enrico Carlo Rocco, è reduce dalla sconfitta contro la Virtus Cagliari (72-57), maturata prima della pausa. Dopo i due successi iniziali, le lombarde hanno incassato quattro battute d'arresto consecutive.

Tra le principali protagoniste dell'attacco milanese figurano Francesca Melchiori, miglior realizzatrice della squadra con 13,7 punti di media, l'ucraina Anna Kaliuzhna (12,8) e la playmaker Ilaria Moriconi (11,3). Nel reparto delle lunghe, invece, attenzione alla polacca Magdalena Szajtauer e a Ginevra Cedolini.