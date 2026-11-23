La coppia Astro-Antonianum prende il largo in vetta al campionato di Serie B Femminile di basket. Entrambe in testa a quota 12 (le quartesi hanno però una gara in più e perso lo scontro diretto con l’altra capolista), hanno 4 lunghezze di vantaggio su Fenix Sassari e Mercede Alghero.

Match clou. La settima di andata prevedeva l’incrocio tra Fenix e Antonianum. In terra sassarese sono le quartesi ad aver vinto, per 62-82, dopo aver guidato il punteggio nel corso di tutti i 40’. Il quintetto allenato da Jean Patrick Sorrentino chiude il primo quarto sul +4 (15-19 al 10’) per poi toccare la doppia cifra di vantaggio in concomitanza con l’intervallo (35-45 al 20’). Divario che si allarga al rientro dal riposo lungo (51-69 al 30’), fino al +20 finale. Nelle fila dell’Antonianum è da segnalare la prestazione di Corso, miglior realizzatrice con 28 punti.

Imbattuta. Nessun problema per l’Astro che mantiene l’imbattibilità stagionale espugnando il parquet della SAP Alghero con il punteggio di 32-97. L’equilibrio dura solo nella prima frazione (13-13 al 10’). Nel secondo quarto le cagliaritane scappano via, tracciando un solco netto che vale il +26 dell’intervallo (15-41 al 20’). Nella seconda parte le ragazze guidate da Stefano Cuncu controllano la situazione e portano a casa la sesta vittoria in altrettante gare giocate. Nelle file dell’Astro è Meloni la migliore, con 17 punti.

Le altre. Mercede Alghero ed Elmas vincono in trasferta ed agganciano la Fenix Sassari a quota 8 punti in terza posizione. Le catalane battono a domicilio Settimo per 43-77. Il break che indirizza la partita arriva nel primo quarto (9-26 al 10’); le padrone di casa cercano di accorciare il margine prima dell’intervallo, fino al -9 (21-30 al 20’). La Mercede, però, riallunga nel corso del terzo quarto, toccando i 20 punti di vantaggio (29-49 al 30’). Negli ultimi 10’ la situazione non cambia. Miglior realizzatrice della gara è Cavallero, con 22 punti personali. Elmas, invece, si impone in casa della Dinamo Lab per 28-88. La formazione ospite preme il piede dell’acceleratore sin dalle prime battute, chiudendo la gara già all’intervallo (9-53 al 20’). Nella seconda parte, le masesi continuano ad ampliare il vantaggio fino al +60 della sirena finale. Top scorer della gara è Contini, dell’Elmas, con 18 punti.