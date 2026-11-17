È la coppia Assemini-Jolly Dolianova a guidare la classifica del torneo di Serie C Femminile di basket dopo la quarta giornata di andata.

La coppia. Entrambe vincono sul proprio campo. L’Assemini si impone nel big match di giornata contro la Virtus Olbia per 62-43. Padrone di casa che guidano il punteggio sin dalle prime battute (15-8 al 10’) e allungano nel secondo quarto (34-15 al 20’). Nella ripresa la compagine olbiese cerca una reazione, ma il margine rimane quasi inalterato (45-29 al 30’). Negli ultimi 10’, Assemini gestisce e porta a casa la terza vittoria stagionale (in altrettante gare disputate). Per le asseminesi, da segnalare i 15 punti di Astero. Terza vittoria, ma con una gara in più, anche per il Jolly Dolianova che batte Sinnai per 52-43. Ospiti che partono forte e chiudono al comando i primi 10’ (9-14). Jolly che reagisce e impatta in concomitanza con l’intervallo (20-20 al 20’). In avvio di ripresa prosegue l’equilibrio e le padrone di casa avanti chiudono sul 34-33 del 30’. Nell’ultima frazione arriva il break decisivo che regala il successo al Jolly. Top scorer della gara è Caria, del Jolly, con 19 punti.

Alle spalle. Nell’ultima gara di giornata, il Panda Monserrato supera Il Gabbiano per 52-22 e aggancia la terza posizione. Monserratine che allungano nei primi 20’ (28-11). Divario che si allarga nella ripresa (44-15 al 30’) fino al +30 della sirena finale. Nel Panda è Uda la migliore, con 18 punti.