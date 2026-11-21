Nonostante sia soltanto l'undicesima giornata è già l'ultima chiamata per l'inseguimento del primo posto che vale la promozione diretta in serie A. Domani sera alle 20.30 la Dinamo è di scena sul parquet della capolista Livorno che ha già 8 punti di vantaggio. In caso di sconfitta la squadra sassarese dovrà pensare solo ai playoff.

La guardia Alessandro Grande presenta il match: “Livorno è una squadra con indubbie capacità e si trova in alto per meriti. Sarà una trasferta complicata sia per la squadra che andiamo ad affrontare sia per l’ambiente che troveremo. Si portano dietro una base di lavoro importante dall’anno scorso. Quando riescono a impattare con la loro intensità son bravi a incanalare il match sui loro binari”.

A differenza del Banco di Sardegna che ha dieci giocatori nuovi, il roster dei toscani conta su ben sette elementi confermati. Tra i giocatori nuovi la guardia Graves, che ha vinto il campionato con il Legia Varsavia. Produce 14 punti di media ed è il punto di riferimento offensivo insieme all'alapivot Tiby, americano dche l'anno scorso ha conquistato il titolo di MVP straniero della Serie A2 grazie a rendimento e continuità.

Se nel Livorno mancherà quasi sicuramente il lungo Vildera, nel Banco di Sardegna dovrebbe andare almeno in panchina il lungo Nze, fermo da un mese per problemi fisici.