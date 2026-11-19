Rientra nel giro della nazionale il sassarese Marco Spissu, convocato dal Ct Luca Banchi all'Acqua Acetosa di Roma per la preparazione della penultima finestra di qualificazione ai Mondiali di basket 2027 che vedrà gli azzurri affrontare Turchia e Serbia.

Spissu era stato tenuto fuori nelle ultime quattro gare di qualificazione. Coach Banchi ci ha evidentemente ripensato data la splendida stagione del play in forza a Napoli, capolista della serie A. Il rendimento e la precisione al tiro dimostrano che il giocatore sassarese è il migliore play italiano della serie A.

I giocatori convocati per lunedì 23 novembre nel Centro di Preparazione Olimpica sono in tutto 16. Dal 25 novembre si aggregheranno Baldasso, Diouf, ferrari, Ricci e Thompson. Da capire chi resterà fuori per il match di giovedì 26 novembre al palaEur di Roma contro la Turchia, capolista imbattuta delk girone e già qualificata. Dopo quella gara arriveranno anche Procida e Pajola. Il ct Banchi dovrà fare ulteriori scelte per la partita del 29 novembre a Belgrado contro la Serbia.