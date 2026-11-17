Le immagini di Kaze Kajami-Keane mentre si allena diffuse oggi dalla Dinamo fanno prevedere che è ormai prossimo il rientro del play canadese, assente dai primi di settembre per il problema fisico riportato durante gli impegni della propria nazionale.
Da capire se il play scelto in estate per il quintetto sarà portato a Livorno per il big match contro la capolista almeno per stare in gruppo. Verosimilmente il suo debutto nel campionato italiano potrebbe avvenire il 29 novembre al PalaSerradimigni contro Forlì. In ogni caso bisognerà attendere almeno un mese perché Kajami-Keane possa ritrovare la condizione persa con uno stop di oltre due mesi.
Particolare importante: il lungo statunitense Bryce Nze è ancora fermo per infortunio, quindi il Banco di sardegna può schierare sia Kajami-Keane che l'irlandese Flood, chiamato a sostituire Younh, a sua volta sostituto del canadese.