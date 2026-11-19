«Affrontiamo la favorita per la promozione diretta in serie A», chiarisce subito il coach Luca Vitali nel presentare la gara di domenica sera a Livorno (inizio alle 20.30).

Reduce dalla sconfitta in volata al PalaSerradimigni contro l'altra capolista, Avellino, la Dinamo prova a sovvertire il pronostico. L'allenatore biancoblù prosegue: «Livorno è allenata da Diana che conosco bene dai tempi di Brescia, è un tecnico che ha già vinto due volte il campionato».

Il tema tattico è chiaro: «Loro amano correre, segnano 17-18 punti in transizione, difendono con le mani addosso al limite del fallo, sporcando la partita. Per abituare i ragazzi negli ultimi allenamenti faremo partitelle senza fischi arbitrali. Noi dovremo cercare di avere la testa per 'pulire' la gara e giocare sulle nostre caratteristiche».

Per quanto riguarda gli infortunati, potrebbe essere convocato il lungo Bryce Nze, che ha ripreso ad allenarsi parzialmente con la squadra, mentre per il play Kaze Kajami-Keane ci vorranno ancora un paio di settimane.