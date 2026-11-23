Non è proprio fortunata la Dinamo, che perde anche contro l'altra capolista di un punto. Per di più con la palla in mano per la vittoria, ma sul parquet di Livorno il play-guardia Grande scivola e non riesce né a tirare né a farsi fare fallo. Finisce 79-78 e la sconfitta allontana la squadra sassarese dalla vetta: -10. Forse troppo per sperare ancora nella promozione diretta.

Gara durissima, anche perché i toscani hanno confermato la ruvidità di una difesa capace di contenere gli uno contro uno: 22-14 dopo 8'. Il 3/3 nelle triple di Grande e la vitalità di Brooks a rimbalzo offensivo con cosnseguenti tap-in ha consentito alla Dinamo di ribaltarla e andare al riposo in vantaggio: 44-46. Due lampi di Monaldi per il +6 a inizio del terzo quarto (uscirà per falli nell'ultima frazione) ma il lungo Tozzi dalla lunetta e la guardia Valentini da 8 metri hanno effettuato il controbreak.

Sassari ha dovuto inseguire e anche sul -9 a due minuti dal termine non si è arresa. Bene Nze (11 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) più rubata di Vitali su errore dalla rimessa di Livorno ed entrata di Grande per il -1. Graves ha fatto 0/2 dalla lunetta Ma con 13 secondi da giocare la scivolata di Grande su un adesivo del parquet impedisce di giocarsi la chance per la vittoria.

Da segnalare la doppia doppia di Brooks con 21 punti e 10 rimbalzi.