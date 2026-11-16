Piccoli progressi nel gioco, zero avanzamento in classifica. La Dinamo entra ed esce dalla zona playoff (occorre almeno il settimo posto) ma resta saldamente in quella play-in, gli spareggi che consentono di accedere ai playoff.

La sconfitta in volata contro Avellino (68-69) ha portato il distacco dalla capolista a -8. Domenica la squadra sassarese farà visita all'altra capolista, Livorno, e in caso di sconfitta dirà quasi sicuramente addio alle speranze di acciuffare il primo posto, che vale la promozione diretta in serie A.

Indubbiamente è stata una partenza ad handicap per colpa degli infortuni. Il play Kajami-Keane non ha mai giocato per colpa dell'infortunio con la nazionale canadese. Solo tre i giocatori che sono stati presenti a tutte le partite: Grande, Aromando e Nobili. A questi va aggiunto l'irlandese Flood, che ha 9/9 perché arrivato in sostituzione di Young che aveva rimpazzato Kajami-Keane. Le difficoltà nell'assemblare un gruppo tutto nuovo sono quindi obiettive.

Giusto per capire: Livorno ha otto giocatori sempre presenti, come Bologna e Pistoia, Brindisi ne ha avuti finora 7, Avellino e Rieti sei.