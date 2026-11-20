Il PalaPirastu torna a rendere omaggio a Tore Serra. Sabato 21 novembre, prima della sfida di Serie B Interregionale tra Esperia Cagliari e Coelsanus Basket 7 Laghi, la società rossoblù e il Comitato regionale della Federbasket organizzeranno una cerimonia in memoria dell'ex presidente della FIP Sardegna, scomparso lo scorso 8 novembre all'età di 71 anni.

L'iniziativa si svolgerà pochi minuti prima della palla a due, fissata alle 19, proprio nel palazzetto di via Rockefeller dove Serra aveva vissuto alcune delle pagine più importanti della propria carriera. Protagonista della stagione d'oro del Brill Cagliari, aveva successivamente indossato anche la maglia dell'Esperia, prima di dedicarsi all'attività di allenatore e dirigente.

Un ruolo centrale nella commemorazione sarà riservato al Basket Su Planu, la società fondata da Serra nel 1988 e diventata negli anni un punto di riferimento per generazioni di giovani cestisti. Sul parquet sfileranno i bambini del minibasket e le formazioni giovanili del club selargino, accompagnati da tecnici e dirigenti.

Alla cerimonia parteciperanno anche i fratelli di Serra, Rino e Ugo, insieme ai rappresentanti della pallacanestro isolana.