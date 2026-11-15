La Dinamo lotta contro la capolista Avellino ma cede in volata: 67-68

Risale dal -14 e se la gioca sino alla fine contro la capolista, ma alla Dinamo manca un pizzico di mira per vincere ancora. Al PalaSerradimigni si impone Avellino: 67-68. Gli irpini si confermano in vetta alla A2, mentre la formazione sassarese capisce di essere sulla strada giusta, ma paga l’inizio incerto di campionato con tanti infortuni.

Bella gara comunque, dove le difese, sia a uomo che a zona (3-2 per il Banco) hanno avuto la meglio sugli attacchi. Sassari bene nel primo quarto, con Aromando on fire: 19-12. I biancoblù toccano anche il +8 nel secondo quarto ma le tante palle perse (8) e la mano gelida dei tiratori Grande e Vitali le impedisce di resistere al ritorno degli ospiti che sorpassano prima del riposo: 33-36.

Nel terzo quarto l’attacco di casa è in difficoltà e il ritardo cresce sino al -14. Sale in cattedra l’irlandese Flood che tra la fine della frazione e l’inizio della quarta guida la rimonta che viene completata a 10 secondi con la tripla di Vitali. Sassari ha due falli da spendere e lo fa, ma al terzo Brooks manda in lunetta Francis al quale basta un tiro per spaiare il punteggio. Manca un secondo e mezzo da centrocampo Nobili prende il ferro.

Migliore marcatore Flood con 16 punti, Aromando 13 e Riismaa 10.