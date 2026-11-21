La massima serie di basket in carrozzina continua a parlare sardo grazie alle imbattute Dinamo Lab e Porto Torres. Quattro su quattro per le due rappresentanti isolane.

La squadra sassarese ha vinto a Firenze 81-55. La quarta vittoria della Dinamo Lab è stata abbastanza agevole: i toscani sono stati doppiati già alla fine del primo quarto, 28-14. Il resto del match è stato vissuto in pieno controllo. Questo il tabellino della formazione sassarese allenata da Mathew Foden: Papi 12, Revuelta 2, Uras 8, Hernandez 12, Ghione 7, Macedo 4, Canella 12, Mosler 17, Lindblom, Saaid 2, Da Silva, Murakami 5.

Vittoria in trasferta anche per l'Asinara Waves Porto Torres che ha sbancato Reggio Calabria per 79-55 con un secondo tempo autoritario. In evidenza il terzetto Pratt-Twigt-Dreimuller che ha realizzato ben 60 punti.